Başkan Asya, yeni dönem hedeflerini anlattı

TRT Kurdi kanalında yayınlanan ve moderatörlüğünü Rıdvan Atabey'in yaptığı ‘Kanaat Önderleri' programına konuk olan Belediye Başkanı Feyat Asya, görev süresi içinde hayata geçirilen çalışmalarla yeni dönemde planlanan projeler hakkında izleyicileri bilgilendirdi. Altyapı ve üstyapı alanında 5 yıl içinde çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Asya, “2014 yılında göreve geldiğimizde Muş'umuzun öncelikli sorunlarını tespit ederek çalışmalarımızı başlattık. Bir yandan vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek, diğer yandan ilimizin eksiklikleri üzerine yaptığımız planlamaları hayata geçirdik. Hiçbir sorunu ötelemeden tek gayemizin hizmet olduğunu kısa sürede çalışmalarımızla gün yüzüne çıkardık. Canlı hayvan pazarı, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevi ile şehirlerarası otobüs terminali gibi olmazsa olmaz tesisleri kısa vadede hayata geçirdik. Bununla birlikte sosyal ve kültürel alanda da programlarımızı belirledik. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Muş'umuzun tarihi yapılarını gün yüzüne çıkarmak üzere çalışmalarımız oldu. Bu kapsamda Eski Hükümet Konağı, Yıldızlı Han ve Muratpaşa Camii gibi tarihi eserlerimizi aslına uygun restore etmek üzere çalışmalarımız oldu” dedi.

Her seçim döneminde adayların ilk vaadinin Muş'un altyapısını yapacaklarına dair vaatlerde bulunduklarını belirten Başkan Asya, “Allah'a şükürler olsun ki Muş'un bu büyük sorununun çözümü bize nasip oldu. 2014 yılında kapı kapı dolaşırken tüm halkımıza söz verdik. Bu şehrin tüm altyapılarını yenileyeceğimize dair vaatlerde bulunduk. Meşakkatli süreçlerin ardından bu dev projemizi başlattık. Bu süreçte vatandaşlarımızın desteğini hep hissettik. Bu sayede projemizde ciddi bir mesafe kat ettik. Yoğun olarak kullanılan ana arterlerin büyük bir kısmının tüm içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledik. Tabi bununla birlikte elektrik, telekom, doğalgaz gibi hatların da belli bir düzene alınmasına öncülük ettik. Tabi bu süreçten önce ilimizin doğalgaza kavuşmasına öncülük ettik. Hemen hemen şehir merkezinin yüzde 90'ının servis bağlantıları yapıldı. Bu yıl kış mevsimin de doğalgaz sayesinde hava kirliliğinin büyük bir oranda azaldığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik alanında da ilklere imza attıklarını aktaran Başkan Asya, “Altyapı ve üstyapı gibi öncelikli işleri bahane ederek sosyal ve kültürel alandaki eksiklikleri görmezden gelmedik. Çocuklarımızın, kadın hemşehrilerimizin ve gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hep bir çalışma içinde olduk. Bir yandan meslek edindirme kursları ile vatandaşlarımızın istihdamını kolaylaştırmayı hedeflerken, diğer yandan bu faaliyetlerin yapılacağı tesisler yaptık. Bu kapsamda her yaş grubuna hitap eden 4 bilgi evini kurarak hizmete açarken, kadınlara yönelik Kadın Kültür ve Eğitim Merkezini açtık. İnşallah yeni dönemde de bu alanda çok daha güzel hizmetlerimiz olacak” şeklinde konuştu.

Gelecek 5 yılda hizmetlerin devamı için yeniden aday olduğunu söyleyen Başkan Asya, “Vatandaşlarımızın huzuruna çıkarken en büyük teminatımız bugüne kadar ki hizmet karnemizdir. Hiçbir sözümüzün yerde kalmaması en mutluluğumuzdur. Geçtiğimiz haftalarda partimizin açıklamış olduğu seçim manifestosu üzerine yol haritamızı ve projelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Yeni dönem için 17 büyük projeyi hayata geçireceğimizin sözünü verdik. Bunları şu şekilde sıraladık. Kurtik Dağı'na teleferik ve mesire alanı kompleksini yapacağız. Alparslan-2 Barajı'ndan cazibeli içme suyu getireceğiz. Eski stadyum alanına millet bahçesi yapacağız. Eski Devlet Hastanesi yerine Kent Meydanı yapacağız. Yeni Mahalle ile Donatım köyü sınırındaki yolu 35 metrelik bir bulvar haline getireceğiz. Şehre hakim noktada 180 bin metrekare alan üzerine 2023 Hatıra Ormanı projesini uygulayacağız. İlimizin eski yerleşim yeri olarak bilinen Yukarı Çarşı mevkiini daha cazip hale getirmek için 1000 yıllık geçmişten 1000 yıllık geleceğe Muş tarihi çarşı projesini hayata geçireceğiz. Atıkların enerjiye dönüşmesini sağlamak ve vahşi depolama sistemine tamamen son vermek için Katı Atıktan Enerji Üretimi ve Entegre Tesisini kuracağız. Atıksu arıtma tesisini kuracağız. Millet Kıraathanesini kurarak vatandaşlarımıza alternatif mekanlar oluşturacağız. İlimize yakışır bir Kültür ve Kongre Merkezini yapmayı hedefliyoruz. Oto galericilerimizi tek çatı altında toplayacak bir projemiz var. Semt spor kompleksleri kurarak genç ve çocuklarımızın sportif faaliyetlerini icra edebilecekleri alanlar oluşturacağız. İlimizin en işlek ikinci caddesi olarak bilinen Cumhuriyet Caddemizin alt ve üstyapısını yenileyeceğiz. 90 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz Lale Vadisi Parkımızın ikinci etabını yapmak üzere bir proje hazırladık. İlimizin diğer yakasında bulunan Çar çayının ıslahı için bir çalışmamız olacak. Son olarak mevcut vahşi depolama alanı olarak kullanılan arazinin rehabilitesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Rabbim hizmet yolunda bizi halkımıza karşı mahcup etmesin. İnşallah yeni dönemde hizmetlerimizle Muş'umuzu çok daha güzel yerlere taşıyacağız” diye konuştu.