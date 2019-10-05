Başkan Asya, yeni dönemin ilk halk buluşmasını Hürriyet mahallesinde yaptı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, istişare kültürünü gelenek haline getirip şeffaf bir yönetim anlayışını hakim kılan yeni dönemde de ‘Halk Buluşması' toplantılarını yeniden başlattı. İlk buluşmayı Hürriyet Mahallesi sakinleri ile yapan Başkan Asya, çalışmalarla ilgili onları bilgilendirerek sorularını yanıtladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk Buluşmaları' toplantısı kapsamında Hürriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Günler öncesinden ‘Gelin buluşalım, mahallemizi konuşalım' sloganıyla duyurusu yapılan toplantı mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Her kesimden vatandaşların bulunduğu toplantıya Başkan Asya'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri katıldı. Hafta sonunda sabahın saatlerinde davete icabet etmek üzere toplantıya katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Feyat Asya, “Halk buluşmalarımızı çok önemsiyoruz. Çünkü biz mahalle sakinlerimizin çarşıda pazarda duyduklarını bizlere sorabilmeleri için ayaklarına geliyoruz. Biz bir günah işlemişsek tövbe edip düzeltmenin yollarına bakacağız, vatandaşlarımız yanlış duymuşsa biz doğrusunu söyleyeceğiz. Son zamanlarda sizler de şahit oluyorsunuz ki sosyal medya amacının dışında kullanılıyor. Yanlış olanı doğru, doğru olanı yanlışmış gibi paylaşarak toplum için algı oluşturmak isteyen bir kesim var. Bizler bu kesimin yanlışlarını düzletmek yerine halkımızla muhatap oluyoruz” dedi.

Halk Buluşmaları sayesinde vatandaşla aralarında herhangi bir aracı olmadığına vurgu yapan Başkan Asya, “İnsanlarımızın yapılanları ve merak ettiklerini birinci ağızdan öğrenmeleri için bir ortam oluşturduk. Allah'ın izniyle bu yönetim anlayışımızı da her zaman sürdüreceğiz. Çünkü biz bu yola çıkınca sizlerle istişare ettik. Sizlerin desteğini alarak hizmetkarlığa başladık. Bu şehrin eksik ve aksaklıklarını öncelik sırasına göre belirleyerek bunları çözüme kavuşturacağımıza dair vaatlerde bulunduk. Bugün de bu sözlerimizin hesabını vermek üzere karşınızdayız. Biz altyapı çalışmasını başlatmak için harekete geçtiğimizde birkaç yıl proje hazırlama ve ihale aşamasından zaman kaybettik. Belki o zaman bu sorunlarla karşılaşmasaydık şu anda altyapı çalışmamızı çoktan bitirmiştik. Hatta geçen yıl seçim yılı olduğundan çoğu kişi çalışmaları durdurmamızı söyleyerek bizleri uyardı. Ancak biz sözümüzün arkasında durduk. Seçimi kaybetmemize neden olsa bile bu çalışmayı değiştireceğimizi belirterek işimize baktık. O gün biz çalışmaları durdursaydık, halkımızı aldatmış olacaktık. Şükürler olsun geldiğimiz nokta itibari ile iyi bir mesafe kat ettik. Niyetimiz hep hayırdı, akıbetimizde hayroldu. Belediye işi gönül işidir diyoruz ve yaptıklarımızla halkımızın gönlünü kazanacağımıza inanıyorum. Yolları kazıp şebekeleri yenilerken vatandaşlarımızın yaşam konforuna dokunduğumuzun farkındaydık. Aynı şekilde bu çalışmaları bitirip modern üstyapıyı hizmete sunduğumuzda da halkımızın memnuniyetine şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya konuşmasının devamında Hürriyet Mahallesinde ve şehrin genelinde devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Toplantı vatandaşların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.