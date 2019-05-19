Başkan Asya'dan 19 Mayıs mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

Başkan Feyat Asya, yayımladığı mesajında, “19 Mayıs 1919; vatan sevgisiyle, bir milletin topyekûn harekete geçtiği, işgalin ardından hiç vakit kaybetmeden vatan toprağında bir gün bile esir kalmadan yeni bir devlete giden yolda atılan adımdır. Üç kıtada adaletle hüküm süren, Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında; coğrafyamızı yeniden şekillendirmek düşüncesiyle, vatan topraklarımıza göz dikenlere karşı milletimiz, kahramanlık ve destansı bir cesaretle yeniden karşı durmuştur” dedi.

Bağımsızlık mücadelesinin 100'üncü yılına girdiklerini anımsatan Başkan Asya, “19 Mayıs'ta başlayan bağımsızlık mücadelesiyle ilk adımları atılan cumhuriyetimizin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, gelecekte daha huzurlu, daha gelişmiş, daha müreffeh bir ortama kavuşması için hepimize görevler düşmektedir. Özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Atalarımızdan yadigâr kalan, bizlere vatan olan ülkemizin geleceği, gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olan en büyük zenginliğimiz, geleceğimizin teminatı, umudumuz; çocuklarımız ve gençlerimizdir. Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi, ne kadar eğitimli, ne kadar donanımlı, ne kadar milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olarak yetiştirebilirsek, geleceğimiz de bir o kadar emin ellerde olacaktır. Bizler, en doğru yatırımın insana ve gençlere yapılan yatırım olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.