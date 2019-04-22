Başkan Asya'dan 23 Nisan Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TBMM'nin 99. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm çocuklara armağan edilen özel günü tebrik etti. Başkan Asya mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel günün, ülkemiz, ilimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 23 Nisan 1920, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, milletimizin yeniden şahlanışının timsalidir” dedi.

Çocuklara daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini verdiklerini ifade eden Başkan Asya, "'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla Kurtuluş Savaşını başlatan aziz milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen, ayağına pranga vurulmasına izin vermemiş, o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirmiştir. Milli iradenin tecelligahı, İstiklal Harbimizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Geçmişten aldığımız güçle günümüzde de milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde sergilenen halk destanı buna en iyi örnektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya mesajını şu şekilde sürdürdü: “Bu özel günün çocuklarımıza armağan edilmesi ülkemizin emin ellerde olacağının bir göstergesidir. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bizlerin yerini alacak olan çocuklarımız kentleri, ülkeleri, dünyayı yönetecekler. Gelecekte barış, sevgi dolu, daha yaşanabilir bir dünya, bugünün çocukları tarafından kurulacak. Bizlerden aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaklarına ve bizim yapamadıklarımızı hayata geçireceklerine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 99. Kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik be Çocuk Bayramı'nı kutlarım.”