Başkan Asya'dan ‘Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Cumhuriyetin 96'ncı yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Vatanın istiklalini ve istikbalini daima candan aziz bilen milletimiz, 96 yıl önce memleketi işgal altından kurtarmak için üstün fedakarlık ve azimle mücadele etmiş ve bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanmıştır" dedi.

Bulunduğu coğrafyanın jeopolitik önemine bağlı olarak pek çok zorlukla karşılaşan Cumhuriyet'in, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile bu zorluklar karşısında yılmadan mücadele ettiği ve "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefini hiçbir zaman kaybetmediğinin altını çizen Başkan Asya, "Dün olduğu gibi bugün de kederde ve kıvançta hep birlikte, omuz omuza hareket eden asil milletimiz, istiklalimize ve istikbalimize yönelik bir saldırı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bağımsızlığına, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkarak karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlikle aşabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Çanakkale'yi geçilmez kılan, Sarıkamış'ta geri dönmeyi düşünmeyen ruh, bugün hala diridir ve ülkemizi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmanın davasını sürmektedir. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı demokrasidir, millet iradesinin yönetime yansımasıdır. Milletimizin huzuru, mutluluğu için cumhur iradesine, hukuka, adalete sadakatle sahip çıkacağız. Dünyanın gıpta ile baktığı memleketimizde, gençlerimizle el ele vererek çok daha aydınlık yarınları birlikte kuracağız. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin 96. yılını yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.