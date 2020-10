Başkan Asya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyetin 97'nci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Milletimiz en zor durumda, farklılıklarını bir tarafa koyarak birlik ve dayanışma içinde neler başarabileceğinin en güzel örneğini kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile göstermiştir" dedi.

Cumhuriyet'in Türkiye'yi çağdaş dünyaya ve geleceğe bağlayan en güçlü halka olduğunu ifade eden Başkan Asya, "Cumhuriyetimiz, bugünkü modern ve demokratik değerlere dayanan güçlü devlet ve toplumsal yapımızın temelindeki en önemli harçtır. Ülkemizin dünya devletleri arasında günümüzde edindiği saygın ve güçlü konumun, 97 yıllık cumhuriyetimizin başarılarının bir ürünü olduğu kuşkusuzdur. Ülkemizin cumhuriyetin ilanı ile gelen kazanımlarını her geçen gün daha da ilerletmesini gururla izliyoruz. Cumhuriyetimiz, arkada bıraktığı 97 yılda çok büyük başarılara imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, şanlı tarihini, gelenek ve kültürünü, inancını her daim muhafaza ederek bugünlere gelmiştir. Bu başarıları sürekli kılmak, sosyal hukuk devleti mücadelesini ve milli egemenliğimizi giderek artan bir azim ve heyecanla sürdürmek, bize emanet edilen cumhuriyetimize sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Bugün hepimize düşen ortak görev; milli değerlere, cumhuriyete sahip çıkmak, bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti; dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle geleceğe her daim emin adımlarla yürüyecektir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin 97. yılını yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad eder, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.