Başkan Asya'dan Engelliler Günü mesajı

Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, engelli vatandaşların normal bir yaşam sürdürmeleri için toplumsal duyarlılığın arttırılması gerektiğini kaydetti. Başkan Asya, “Bedensel, zihinsel farklılıklarımızı birer engel olarak değil, hayata başka yönlerden açılan değişik pencereler olarak görebilir ve o pencereleri sonuna kadar açıp, başka hayatların havasını da cesaretle soluyabilirsek, aramızdaki tüm engelleri aşarız demektir. Önemli olan pencerenin ardındaki dünyayı da, engelsiz yaşayanların dünyasına eşdeğer hale getirebilmektir. Kişinin doğuştan gelen ya da sonradan edindiği engelinin gündelik, iş ve özel yaşamında olabildiğince az hissedilebilir hale geldiği bir yaşam için çabalarımız sürüyor. Engelli vatandaşlarımızın, yaşlı yurttaşlarımızın ve ailelerinin yaşamını daha kolay ve yaşanır kılmak adına gösterdiğimiz hassasiyet ve çabalar, hayata karışmak için evden dışarı atılan her bir adım ile birleştiğinde, yaşadığımız kent daha da değişip renklenecek ve farklı anlamlar kazanacaktır” dedi.

Her insanın birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Asya, “Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. O grup içerisine hepimiz girebiliriz. Engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılık oluşturmakla mümkündür. Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi; engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gündür. Esasen engelli bireyleri sadece bir günle hatırlamayıp 365 gün bu konuyu ele almamız ve daha yeni çözümler nasıl üretmenin çaresini aramamız gerekiyor. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bir insanın engelli olmasının; onun diğer insanlar gibi yaşaması, sıkıntı ve zorluklara rağmen başarılı olması için yaşama sevincini hiçbir şekilde kaybetmemesi gerekmektedir. Çağdaş dünyanın geldiği ileri noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması sosyal devletin asli görevidir. Bu düşüncelerle Dünya Engelliler Günü'nde yürekleri sevgi ile dolu olan tüm engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum” dedi.