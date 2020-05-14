İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Asya'dan Engelliler Haftası mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesajı yayımladı.


Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak ve onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur” dedi.


Engelliler Haftası'nın dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını hatırlatan Başkan Asya, “Engelliler konusu insani ve vicdani sorumluluk meselesidir. Çünkü her insan bir engelli adayıdır. Dolayısıyla her insanı ve her kurumu ilgilendiren bir meseledir. Bu bağlamda gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri bu meseleyi bir sosyal farkındalık meselesi olarak algılamalıdır. Ülkemizde son yıllarda her kesim tarafından açıkça görünen, her alanda gelişime ve dönüşüme paralel olarak engelliler konusunda da somut, uygulanabilir projeler ve çalışmalar kendisini göstermiştir. Özellikle hükümetimizin ulusal düzeydeki sosyal politikaları geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak düzeydedir. Evde bakım hizmeti, evde bakım hizmeti aylığı, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, engellilerin kamuda istihdam edilmelerinin önünün açılması gibi burada ifade edemediğimiz birçok proje ve çalışma uygulanmıştır. Hükümetimizin her alanda olduğu gibi engelliler konusunda da bu hızlı, baş döndüren çalışmalarına ve projelerine yerel yönetimler olarak biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu konudaki sorumluluğun farkındayız. Bu bilinç ve anlayışla kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarımızı sürdürme gayretinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası vesilesiyle bütün engelli vatandaşlarımızın haftasını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.