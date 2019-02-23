Başkan Asya'dan esnaf ziyaretleri

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Asya, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Ziyaretler esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Yaşanabilir bir Muş için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Her fırsatta esnaflarımızı ziyaret ederek onların derdini dinleyip, istekleri olup olmadığını soruyoruz" dedi.

Vatandaşlarla sohbet edip, sorunları yerinde görmek ve onlarla istişare ederek çözüm bulmak adına ziyaretlerini sürdüren Başkan Asya, "Esnafımız, devletimizin ekonomik temelini oluşturan en önemli unsurlardandır. Bu nedenle onların dertleriyle her zaman dertleniyoruz. Çözümü için üzerimize düşen görevi yapma adına onları sık sık ziyaret ediyoruz” diye konuştu.

“Sorunları çözüme kavuşturmak için halkla iç içeyiz”

Gidilmedik yer, ziyaret edilmedik kimse bırakmayacaklarını kaydeden Başkan Asya, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımız kendilerini ziyaret eden, talep ve şikayetlerini dinleyen bir belediye başkanının olmasından son derece memnunlar. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde en küçük sorununu bile kısa zamanda çözüme kavuşması noktasında ilgili birimlere talimat veriyoruz. Makam odasında oturup talimat vermek yerine birebir halk ve esnaf ziyaretleri yaparak yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

“Muş en iyisine layıktır”

Muş halkının günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Muş'u daha da yaşanabilir bir il haline getirdik. Bundan sonraki süreçte hizmetlerimiz devam edecek. Yoğun mesaimiz içerisinde her fırsatta esnaflarımızla bir araya gelip sorunlarını dinliyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket ediyoruz. Esnafımızı önemsiyoruz, onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Halkımızdan tek bir isteğimiz var, biraz sabredelim göreceğiz ki yarınlarımız daha güzel olacak. Bu konuda daha da başarılı ve insan odaklı hizmetlerimizin devamı için kıymetli Muş halkından yerel seçimlerde desteklerini rica ediyorum. Muş'ta yapılmayan ya da yapılamayan çok sayıda projeyi hemşehrilerimizle buluşturduk. Önceki seçim vaatlerimizin hemen hemen hepsini yerine getirdik. Şu anda yapımı süren çalışmalarımız da var. İnşallah inşaat sezonunun başlamasıyla yarım kalan işlerimizde devam edecek. Beş yıllık süre içerisinde hemşehrilerimizin büyük desteklerini gördük. Bundan sonraki süreçte de çalışanın ve hizmet edenin yanında olacaklarına eminim" şeklinde konuştu.