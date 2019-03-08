Başkan Asya'dan ‘Kadınlar Günü' mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı

Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm kadınların gününü tebrik etti. Kadınların toplum nezdindeki önemine dikkat çeken Başkan Asya, “Dünya Kadınlar Günü, 1857 tarihinde kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için başlatmış oldukları grevin facia ile sonuçlanmasının ardından meydana gelmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak tanımlanan Dünya Kadınlar Günü, ülkemizde de 1921 yılından itibaren kutlanmaya başlamıştır. Ancak bizim inancımız 1400 yıl önce kadınlara hak ettiği değeri vermiştir” dedi.

“Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı iyi davranandır” hadisini hatırlatan Başkan Asya, “Böyle bir Peygamberin ümmeti olarak kadınlarımıza gereken önemi vermek zorundayız. Kadın, tarih boyunca bir yüzüyle rahmet diğer yüzüyle zahmetin sembolü olmuştur. Ve tıpkı hadiste bahsedildiği gibi ‘zahmette rahmet vardır.' Bizler, tüm medeniyetlerde ortak olarak şunu gördük ki; kadın merhamettir, kadın medeniyetin ta kendisidir. Nezaket ve zarafetin en iyi temsilcisidir. O halde kısaca diyebiliriz ki kadın hayattır. Ve yine kadın, bilmeyene nefs, bilene nefestir. Yaşamın her alanında başarılarına tanık olunan kadınların aynı zamanda eş ve anne olmanın getirdiği sorumluluklarının gereğini de büyük bir fedakârlıkla yerine getirdiklerini görüyoruz. Toplumsal yaşamda kadınların sorunlarının sona erdirilmesi için hepimiz gayret göstermeliyiz. Muş Belediyesi olarak son 5 yılda kadınların sorunlarının çözümü noktasında aktif rol aldık. Kadın hemşehrilerimize yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız her geçen gün arttı. Kurumumuz bünyesinde uyguladığımız projelerle kadınlarımızın meslek edinmelerine olanak sağlamaya çalıştık. Daha önce gerçekleştirdiğimiz projeler kapsamında kadınlara yönelik aşçılık kursu, çocuk bakıcılık kursu, kilim kursu ile yaşlı ve hasta bakım elemanı yetiştirme kursunu açtık. Bu kurslarımızı tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdik. Aynı şekilde bayanlarımızın farklı illeri, farklı kültürleri görebilmeleri için geziler düzenledik. Bunun gibi kadınları toplumsal yaşama dahil eden projeler ürettik. En önemlisi bu saydığımız faaliyetlerini yapabilecekleri bir Kadın Kültür ve Eğitim Merkezini hizmete sunduk. AK Parti iktidarı ve hükümetleri döneminde Türkiye'de kadınlara sağlanan pozitif ayrımcılık ve kadın haklarının sağlamlaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve yine kanunlar kapsamında yapılan düzenlemeler umut vericidir. Hükümetlerimiz tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve kültürel reformların ardından Kadınlar Günü, ülkemiz kadınları için daha anlamlı hale geldi. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, aileleri ile birlikte huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.