Başkan Asya'dan kurtuluş mesajı

yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

30 Nisan Muş'un kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, her karışı şehitlerin kanını ile sulanmış olan vatan topraklarının en değerli hazine olduğunu söyledi. Başkan Asya, “1071'den günümüze kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Muş'umuzun düşman işgalinden kurtarılışının 102'nci yıldönümünü kutluyorum. Birinci Dünya Savaşında ilimiz, şer güçlerin işgaline maruz kalmış ve vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşamıştır. Ancak birilerinin bu zulmüne boyun eğmeyen bu aziz millet sergilediği direnişle, dünya tarihine adını altın harflerle kazımayı başarmıştır. Milletimiz vatan sevgisi ve bağımsızlık inancından taviz vermeden ordusuyla tek yürek, tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek hürriyetine sahip çıkmıştır. Milletçe şehitlerimizin bize bıraktıkları kutsal emaneti şükranla dolu bir şuurla korumak ve daha yükseklere taşımaktaki kararımız her geçen gün artmaktadır” dedi.

“Tarihimizdeki zaferler, bir bütün olarak birbirinin devamıdır” diyen Başkan Asya, “Bu toprağın insanları olarak, tarihin her devrinde kahramanlık destanları yazdık ve bu toprakları hep birlikte vatan edindik. İnancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, tarih boyunca eşsiz zaferler kazandık. Anadolu'nun bizden başka hiç kimseye vatan olamayacağını sayısız kere ispat ettik. Unutulmamalıdır ki, topraklarımıza göz diken işgalcilere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, tarih yolculuğumuzdaki şeref levhalarımızdır. Bütün olumsuzluklara rağmen ecdadımız, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık örnekleri göstererek bağımsızlığına sahip çıktı. Bugün kendilerini büyük bir gururla yad ettiğimiz o aziz ve asil ecdadımız, yiğitçe direnerek bu toprakları bizim için ebedi yurt haline getirdi. Bu duygu ve düşüncelerle, Muş'un düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıldönümünü kutlar, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anarken, içinde bulunduğumuz mübarek ayların barışın, huzurun müjdecisi olmasına ve gönül coğrafyamızda yaşanan sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.