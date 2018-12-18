Başkan Asya'dan öğrencilere kaynak kitap desteği

Altyapı ve üstyapı alanında yapılan çalışmalarla Muş'taki değişim ve dönüşüme öncülük eden Belediye Başkanı Feyat Asya, çocukların iyi yetişmesi için eğitim alanında da desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Asya, Liseye Geçiş Sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıttı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Asya; kendilerine, ailelerine ve ülkelerine faydalı bireyler olmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Muş Belediyesi olarak hep destekçileri olacağını kaydeden Başkan Asya, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Okul Müdiresi Arzu Uslu ve öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Asya, “Arzu Hocam buraya müdür olarak geldikten sonra kendi çocuğunu da bu okula getirmek suretiyle çocuklara ve mahalleye güven aşıladı. Öğrencilere faydalı şeyler yapmak için hep bir arayış ve yenilik içinde. LGS'ye hazırlanan öğrencilere materyal konusunda bizden kaynak talep ettiğinde memnuniyetle yapacağımızı söyledik. Biz de bu anlamda en azından elimizden ne gelirse bundan sonra da hem bu okulun hem de öğrencilerimizin yanında olacağız. Bu gayretinizle inşallah hem okulumuzun hem de mahallemizin yüzünü ak edeceksiniz. Bu okul daha özellikli bir okul haline getireceğinizi umut ediyorum. İnanıyorum ki başka mahallelerden öğrenciler özel servislerle bu okulu tercih edecektir. Bu konuda inşallah başarılı olursunuz. Hepinize başarılar diler, ailelerinize selam ve saygılarımızı iletiyoruz” dedi.

Başkan Asya, konuşmasının ardından öğrencilere kaynak kitaplarını dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Şube Müdürü Suat Çetin, AK Parti Muş Seçim İşleri Başkanı Muharrem Armağan da Başkan Asya'ya eşlik etti.