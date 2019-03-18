Başkan Asya'dan ‘Şehitler Günü' mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, yayımladığı mesajda, “Çanakkale Zaferi, zamanın en güçlü ordularına karşı inanç, iman, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik duyguları ile vermiş olduğumuz ve dünya tarihine adımızı altın harflerle yazdırdığımız bir kahramanlık mücadelesidir. Canlarını feda ederek bu ülkeyi bizlere miras bırakan aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Çanakkale Zaferi'nin tarihte önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Asya, “Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale, tarihten silinmek istenen, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren, kader birliği etmiş dili, rengi, etnik kökeni farklı vatan evlâtlarının şehit düştüğü yerdir. Üzerinde yaşadığımız topraklar; vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehit ve gazi olan isimli-isimsiz tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır. Onlar, onurlu duruşları ve insanüstü mücadeleleriyle hürriyetimizin ve istiklalimizin ölümsüz sembolleri olmuşlardır. Bu yüksek manevi ruh ve milli şuur, milletimizin ve ordumuzun tarih boyunca güçlü orduları dize getirmesini mümkün kılmıştır. Genç, yaşlı ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz zafer sayesinde tüm dünya milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Şüphesiz Çanakkale bir gurur abidesi olduğu kadar bir hüzün abidesidir. Milletimiz; şehitlerinin ve gazilerinin değerini daima bilmiştir. Onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler de, tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.