Başkan Asya'dan STK temsilcilerine ziyaret

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Muş Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, STK ziyaretleri gerçekleştirip, istişarelerde bulunuyor. Esnafından vatandaşa, kanaat önderinden kentin tüm dinamiklerine kadar halkla iç içe olan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıyor. Memur-Sen Muş Başkanlığı ile STK ziyaretlerine başlayan Başkan Asya, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Muş Ziraat Odası Başkanlığı, Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı, Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına giderek başkan ve yöneticilerle bir araya geldi.

Gittiği yerlerde vatandaşların yoğun ilgi ve alakası ile karşılaşan Başkan Asya, “Allah'a şükürler olsun ki 5 yıl boyunca vatandaşlarımızla muhabbetimiz hiç kesilmedi. Seçimden seçime halka uğrayanlardan olmadık. Vatandaşlarımızın mutlu günlerinde de acı günlerinde de yanlarında olduk. İnşallah bundan sonra da aynı diyalogumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Hizmetlerle dolu bir dönem geçirdiklerini ifade eden Başkan Asya, “2014 yılından günümüze her anımızı vatandaşlarımıza faydalı olacak şekilde planladık ve geçirdik. Şehrin ihtiyaçlarını tespit ederken, vatandaşların beklentilerini de göz önünde bulundurarak stratejimizi belirledik. Mevsim şartlarını, mali durumumuzu ve teknik altyapımızı hep gözeterek hedeflerimize ulaşmaya çalıştık. Rabbime sonsuz hamdolsun ki bugün 5 yıllık çalışma karnemizi yüzümüzün akıyla halkımızla paylaşabiliyoruz. Söz verdiklerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yine halkımızla yaşıyoruz. Hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğimiz sözler vermedik. Yine desteğini beklediğimiz vatandaşlarımızla bir araya gelirken aynı yolu izliyoruz. Bizler size hizmetkar olmak için destek istiyoruz. Makam ve mevkii hiçbir zaman bizi ötekileştirmedi ve ötekileştirmeyecek. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak, şehrimizin çehresini değiştirecek projelerle önümüzdeki 5 yılda da hizmet etmek en büyük gayemizdir. Gücümüzü ve enerjimizi Muş için kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Rabbim çıkmış olduğumuz yolda bizi önce kendisine, sonra da bizlere güvenen halkımıza karşı mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.