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Başkan Asya'dan Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kamu kurum ziyaretleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.


Belediye Başkanı Feyat Asya, Tarım ve Orman Müdürlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Asya'yı; İl Müdürü Mehmet Aydın, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kurum müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile müdürlük makamında bir araya gelen Başkan Asya, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum ve işbirliği içinde olduklarını belirterek, Muş'un daha güzel hizmetlerle buluşması için gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Asya, "Kısa bir süre önce müdürümüz bizleri ziyarete gelmek istediklerini ilettiler. Bizde yoğun olduklarını bildiğimiz için kendimiz gelip makamlarında onları ziyaret etmek istedik. Tarım şehri ilimizde il müdürlüğümüzün çalışmalarını biliyor ve kendilerine ilgili alanlarındaki çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı makamında ağırlayan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ise, “Müdürlüğümüze nezaket ziyaretinde bulunan Muş Belediye Başkanımız bizleri onurlandı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaklaşan yerel seçimlerde de yeniden AK Parti Muş Belediye Başkanı adaylığının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Asya'ya, AK Parti Seçim Başkanı Muharrem Armağan da eşlik etti.

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