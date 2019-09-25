Başkan Asya'dan temel atma törenine davet

Muş için hayati önem arz eden bir proje daha hayata geçiriliyor. Muş merkez, 3 ilçe ve 10 beldede vahşi depolama sistemine son veriliyor. Korkut'un Kümbet köyünde Muş Belediyesi Katı Atık Belediyeler Birliğine tahsis edilen 560 dönümde düzenli depolama ve enerji üretimine yönelik kurulacak tesis için ilk adım atılıyor.Yap-işlet-devret modeli ile kurulacak tesisin etap etap hizmet vermesi planlanıyor. 2 yıl içinde kurulacak tesisin 22 yıllık işletmesinin ardından Muş Katı Atık Belediyeler Birliğine devri sağlanacak.

Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak temel atma törenine tüm Muş halkını davet eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “İlimiz için çok önemli ve uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bir projenin ilk adımını atmanın sevincini yaşıyoruz. Katı Atıktan Enerji Üretimi Entegre Tesisinin temel atma törenini gerçekleştirerek projeye start vermiş olacağız. Proje kapsamında ilk olarak düzenli depolama tesisi kurulacak. Böylelikle Muş merkez, Varto, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile Altınova, Düzkışla, Karaağaçlı, Kırköy, Serinova, Yeşilova, Kızılağaç, Sungu, Konukbekler ve Yaygın beldelerimizde vahşi depolama sistemi son bulacak. Tesisin kurulumunun ardından günlük olarak gelecek olan atıklar düzenli bir şekilde depolanacak. Çöp sızıntı suyu arıtma tesisi kurulacak. Ambalaj atıklarının ayrıştırma ve toplama tesisi kurulacak. Ön ayrıştırma tesisi kurulacak. En nihayetinde etap etap faaliyete geçecek tesisin kurulumu 2 yıla kadar tamamlanması planlanıyor. İnşallah bu projemizle önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacağız. Mevcut atık yapılan alanları ıslah ederek mesire alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Meskenlerden, iş yerlerinden ve kamu kurumlardan toplanacak atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümle tekrar kazandırılacak. Bu sayede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başkanlığında yürütülen Sıfır Atık Projesini amacına uygun bir şekilde ilimizde uygulayacağız. Perşembe günü Kümbet mevkiinde gerçekleştireceğimiz temel atma törenine tüm halkımız davetlidir. Bu vesile ile katı atıkların düzenli depolanması ve geri dönüşümle tekrar kazandırılmasına yönelik atacağımız ilk adımın ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.