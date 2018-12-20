Başkan Asya'dan Uğur Lisesine ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Uğur Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okulun kurucu yöneticilerinden Serdal Arslan ve Okul Müdürü Bekir Gülsarı tarafından karşılanan Başkan Asya, burada görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Görev süresi içerisinde yapılan çalışmalar hakkında öğretmenlere bilgi veren Başkan Asya, sunumunun ardından öğretmenlerin görüş ve önerilerini aldı.

Görev süresi içerisinde yapılan hizmetlerden öğretmenlere bahseden Başkan Asya, sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek; çocukların, gençlerin ve kadınların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak için bilgi evleri projesini başlattıklarını, bu kapsamda bilgi evlerini hizmete sunduklarını belirtti. Hizmete açılan bilgi evlerinde birçok etkinliğin yapıldığını hatırlatan Başkan Asya, sivil bir anlayışla çalışmaların yürütüldüğü bu tesislerden 7'den 70'e herkesin istifade ettiğini söyledi. Başkan Asya, “Bugüne kadar yaptığımız faaliyetleri genelde ortak akılla ve istişarelerle yürüttük. Dört yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın bize emanet ettiği görevi layıkıyla yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz. İşin başında tespitini yaptığımız eksik ve aksaklıkları kısa bir sürede gidererek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin büyük bir kısmını halkımıza ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah'a şükür tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu anda bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza söz verdiğimiz ve taahhüt ettiğimiz projelerin tamamını görev süremiz bitmeden hayata geçirdik. İnşallah şu anda yürütmekte olduğumuz çalışmaların tamamlanması ile Muş'umuzu hak ettiği konuma getireceğiz” diye konuştu.

Yatırımlarla Muş'un gelişimine ivme kazandırdıklarının altını çizen Başkan Asya, “Bugüne kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlarla ilimizin gelişimine ivme kazandırdık. Yaptığımız hizmetleri istişare geleneği ile toplumun dinamiklerinin fikir ve önerilerini alarak hayata geçirdik. Bu anlayışla ihtiyaç duyulan birçok tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. En önemli projemiz olan altyapı projesini başlatarak ilimizin yıllardır dillendirilen sorununu ortadan kaldırdık” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının devamında hayata geçirilen projeler hakkında özet bilgiler paylaştı.