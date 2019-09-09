Başkan Asya'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı. Belediye olarak eğitime imkanlar dahilinde destek olduklarını ifade eden Başkan Asya, bu anlayışlarını yeni dönemde de sürdüreceklerini kaydetti. Muş'un eğitim kalitesinin günden güne daha iyi seviyelere gelmesini arzu ettiklerini dile getiren Başkan Asya, "Bizleri başarıya ulaştıracak en önemli kurum okul, en önemli araç eğitimdir. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan, bir eğitim yuvasıdır. Ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi olan sevgili öğrencilerimiz de hepimizin en değerli varlıklarıdır. Bu değerli varlıklarımızın sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten ve değerlendiren, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık kişiler olarak yetişmesi büyük bir önem taşımaktadır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, aynı zamanda çağdaş becerilere sahip, evrensel değerlere saygılı, dünya gerçeklerini yorumlayabilecek bilgi, birikim ve özgüvenle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek ülkemizin geleceği için yapılmış en büyük yatırımdır. Çağdaş toplumlar arasında yerimizi almak için yüksek kaliteli eğitim-öğretim hizmetleri vermek bir devlet açısından hayati öneme haizdir ve bizler bunun gayreti içindeyiz. Daha önceki eğitim seviyesine baktığımızda da çok büyük mesafeler almış olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Başkan Asya, mesajını şu şekilde sürdürdü: "Hükümetimiz tarafından hayata geçirilen yeni eğitim yuvaları sayesinde çocuklarımız artık hedeflenen standartlardaki sınıflarda eğitim görmeye başlamıştır. Fiziki altyapıda sağlanan gelişmenin yanı sıra, öğretmen açığının giderilmesi başta olmak üzere, araç gereç, teçhizat ve donanım noktasında da büyük ilerlemelerin sağlandığı ülkemizde çocuklarımız artık daha iyi şartlarda eğitim almaktadır. Ülkenin ve ilin gelişimine katkı sağlayan eğitim yatırımlarının günden güne artacağını umut ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.