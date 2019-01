Başkan Asya'dan yeni yıl mesajı

Başkan Asya, 2019 yılının Muş'a, tüm ülkeye barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni bir yıla daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, "2019'un kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Muş'umuza ve ülkemize iyilikler ve güzellikler getirmesini en içten duygularımla temenni ediyorum. Muş Belediyesi olarak bir yılı daha hizmetlerle dolu geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Görev süremizin sonuna geldiğimiz bugünlerde de aynı şevk ve azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu azim ve heyecanımızın 31 Mart'tan sonra da devam etmesi en büyük temennimizdir" dedi.

2018 yılında Muş'ta önemli hizmetler hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Asya, "Her geçen gün yapmış olduğumuz hizmetlerle çehresi değişen ilimizi daha da güzelleştirmek için belirlediğimiz hedeflerimize ulaştık. Allah'ın izniyle 2019 yılında belirleyeceğimiz yeni hedeflerle hizmet çıtasını daha da ileriye taşıyacağız. Hedeflerimize ulaşmak için millet olarak elbirliğiyle çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız gerekmektedir. Bununla birlikte icra ettiğimiz vazifenin vermiş olduğu sorumlulukla her gün olduğu gibi her yıl yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların muhasebesini tutmaya ve bu konuda halkımıza hesap vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Her yeni yılda beklentilerin yenilenip tekrarlandığını kaydeden Asya, "Yeni yılla birlikte, gelecek günlerin, karanlıktan aydınlığa dayalı, kavgasız, savaşsız, barış ve sağlık içinde paylaşımcı bir toplum düzenine giden yol olması hepimizin temennisidir. Halktan aldığı destekle tek başına iktidar olan AK Parti hükümetimizin 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmek için yerelde bize düşen görevleri yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Bu sürece engel olmak isteyen dış mihraklara fırsat vermememiz gerekir. Bölgemizde ve ülkemizde kötü hadiselerin yaşanmaması umuduyla yeni yılın ilimize, bölgemize ve ülkemize iyilikler getirmesini temenni ederken, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. 2019 yılının İslam coğrafyasına barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.