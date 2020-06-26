Başkan Asya'dan YKS mesajı

Başkan Feyat Asya, yayımladığı mesajında, “Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek için değerli öğretmen ve velilerimizin destekleri ile sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz, kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Onların başarıları hepimizi daha çok sevindirecektir. Bu nedenle çocuklarımıza güven telkin etmeli, sınavın hayatın kendisi olmadığını da belirtmeliyiz" ifadesini kullandı.

Sınava katılacak öğrencilere başarılar dileyen Başkan Asya, “Gençlerimizin geleceği için büyük önem arz eden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de bu hafta sonu gerçekleştirilecektir. Hedefledikleri mesleğe ulaşmak, kaliteli ve her anlamda donanımlı bir üniversite okumak için sınavlara sıkı bir şekilde hazırlanan, aynı zamanda motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan öğrencilerimizin, emeklerinin karşılığını alabilmelerini ve yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini sınava yansıtarak, başarılı olmaları en büyük dileğimizdir. İnanıyorum ki bütün öğrencilerimiz, eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri, heyecana ve strese kapılmadan sınava yansıtacak ve hak ettiği başarıya ulaşacaklardır. Gençlerimiz için büyük anlam ifade eden bu sınavın sakin bir ortamda ve sorunsuz geçmesi bizim önceliğimizdir. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınavın öğrencilerimize, ailelerine, eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.