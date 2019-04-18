Başkan Asya'nın ‘Berat Kandili' mesajı

Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya; Peygamber Efendimizin, Berat gecesinin çok mübarek bir gece olduğunu, Müslümanların bu gecede affa mazhar olacaklarını müjdelediğini belirtti. Berat gecesinin Ramazan ayının müjdecisi olduğunu da ifade eden Başkan Asya, “Şaban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yüklerinden kurtulacakları umularak bu geceye ‘Berat', yani kurtuluş gecesi denilmiştir. Bu gecede, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına topluca indirildiğine dair işaret olması, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a değiştiğine dair ayet-i kerimenin bu tarihte inmesi, bir yıl içinde doğacak ve öleceklerin mana âleminde yazımının bu gecede yapılması ve kulların her türlü işlerinin bu gece ilahi huzura arz olunması, Berat gecesini önemli kılan bazı özelliklerdir” dedi.

Bu gece ile ilgili olarak Peygamber Efendimizin, “Şaban ayının on beşinci gecesini ibadetle geçirin. Gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve tan yeri ağarana kadar, ‘Yok mu benden af dileyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu şifasını isteyen, ona şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan, ona da istediğini vereyim' diye buyurduğunu ifade eden Asya, “Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğu şuuru ile insanı insan olduğu için sevip, Yaratandan dolayı hoş görüp dünyaya rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine sevgi ve barış tohumları ekelim. Hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu kutlu gecede yüce Mevla'ya açılan ellerin ve yapılan duaların, bütün İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, Berat Kandili'nin başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.