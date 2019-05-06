Başkan Asya'nın Malazgirt ziyareti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 31 Mart seçimlerinde Malazgirt Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Altın'ı ziyaret ederek tebrik etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un Malazgirt ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerin ardından uzun bir süre vatandaşların, kamu kurum yetkililerinin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tebriklerini kabul eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, fırsat buldukça iade-i ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Malazgirt'e giden Başkan Asya, ilçe halkının çoğunluğunun desteğini alarak seçilen Başkan Cengiz Altın'ı ziyaret etti. İlçe hizmet binası önünde karşılanan Başkan Asya, yeni görevinde Altın'ı tebrik ederek 5 yılda tarihi ilçeye güzel hizmetler yapması temennisinde bulundu.

Malazgirt'in ilk defa AK Parti belediyeciliğine dahil olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Asya, bundan sonraki süreçte yapılacak yatırımlarla ilçenin çehresinin değişeceğine inancının tam olduğunu kaydetti. Başkan Asya, “Malazgirt'i, Anadolu'nun vatan edinmesi noktasında ve İslam medeniyetinin inkişaf edildiği bir merkez olarak görüyoruz. Kadim geçmişi ile gurur kaynağımız olan Malazgirt ilçemizde belediye başkanlığını kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe halkının çoğunluğunun desteğini alarak seçilen Cengiz Altın başkanımızı tebrik ediyorum. Rabbim hizmet yolunda kendisini muvaffak etsin. Bundan sonra Cengiz başkanımızla birlikte sürekli diyalog halinde olacağız. Halkımıza hizmet etmek üzere elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu vesile ile bir kez daha Malazgirt Belediye Başkanımız Cengiz Altın'ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altın ise, ilçe için hazırladığı projeler hakkında Başkan Asya ile fikir alışverişinde bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Başkan Feyat Asya, Başkan Altın ile birlikte Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ı ziyaret etti. Kaymakam Yalçın, makamında ağırladığı belediye başkanları ile çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Malazgirt Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Başkan Asya ilçeden ayrıldı.