Başkan Çelik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ayhan Çevik, yayımladığı mesajda, “10 Ocak 1961 tarihinde 212 Sayılı Kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen bu özel günün 58. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde değerli basın mensuplarımızın sevinç ve gururunu gönülden paylaşıyoruz. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumun aydınlanmasında önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına erişmiştir. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü görevi görmektedirler. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurum ve kuruluşlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, aynı zamanda Afad Çalışanı olarak ta bize de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Ayrıca, son dönemde yaşanan menfur darbe girişimi gösterdi ki milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlükleri temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organları demokrasilerin en büyük güvencesidir. Tarihimizde eşi görülmemiş bir ihanet ile devletimizin bekasına, milli iradeye ve milletimizin kardeşliğine 15 Temmuz darbe girişimi ile kast eden hain odaklara karşı devlet büyüklerimizin, siyasi liderlerin, güvenlik güçlerimizin ve milletimizin kahramanca karşı koymasının yanı sıra basın kuruluşlarımızın da milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı bu hainlerin emellerine ulaşamamasında büyük pay sahibi olduğu aşikârdır. Bu manada basın mensuplarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.