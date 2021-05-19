Başkan İlidi, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, sanayi sitesinde yapımı devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki altyapı çalışmalarını inceleyen Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, vatandaşlara belirlenen hedefin üzerinde hizmet götürmek için çalıştıklarını söyledi. Bir taraftan 18. Madde uygulanan yerlerde yeni yol açma çalışmalarının yapıldığını dile getiren İlidi, bir taraftan da havaların müsait olmasıyla birlikte altyapı ve yol çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. İlçe halkının her zaman hizmetin en iyisi ve en güzelini hak ettiğini ifade eden İlidi, “Gördüğümüz her olumsuzluğa anında müdahale ediyoruz. Nerede hangi bir olumsuzluk görsek önce planlamamızı yapıyor, sonra gereken çalışmayı başlatıyoruz. Halkımızın talepleri doğrultusunda, onlarla istişare içerisinde hizmet veriyoruz” dedi.