Başkan Karayel'den MGC'ye ziyaret

Muş'un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, mazbatasını almasının ardından ilk ziyaretini Muş Gazeteciler Cemiyetine (MGC) gerçekleştirdi.

MGC Başkanı Emrullah Özbey tarafından karşılanan Başkan Karayel'e, il genel meclisi üyeleri ve partililer eşlik etti. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazetecilere, kentin ve ilçelerin gelişimi açısından çok iş düştüğünü ifade eden Başkan Karayel, yerel gazetelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gazetecilerin, fedakarca çalışarak halkın haber alma hakkını sağladığını kaydeden Karayel, “Toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın ve medya, aynı zamanda ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarıyor. Bu noktada gazetecilerimiz, kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Dolayısıyla yerel gazetelerin yaşatılması ve desteklenmesi, o şehrin de bir noktada ileri taşınması anlamını taşımaktadır” dedi.

MGC Başkanı Emrullah Özbey ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karayel'in mazbatasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Hasköy'ün çok iyi bir seçim yaptığını görüyoruz. İlimizin ve ilçelerimizin başta gelen kanaat önderi ve aynı zamanda birçok kan davasını barışla neticelendiren büyüğümüz Hikmet Karayel'e, belediye başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Tecrübeli bir ismin Hasköy'ü kalkınma noktasında çok ilerilere taşıyacağından hiç şüphemiz yok. İnşallah Hasköy için her şey daha güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.