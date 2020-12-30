Başkan Kılıç çiftçilerin sorunlarını anlattı

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 2020 yılı değerlendirme toplantısında Muşlu çiftçilerin sorunlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a iletti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Kılıç, Muş İli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak 2020 yılı değerlendirme toplantısında Muşlu çiftçilerin sorunlarını telekonferans aracılığıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar'a ilettiğini belirtti. Başkan Kılıç, “2021 yılı içerisinde süt üreticilerimizin kilogram başı süt fiyatları hakkında genel başkanımızla istişare yaptık. Ayrıca Muşlu çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi, Ziraat Bankası ve özel banka borçlarının pandemi kuralları dolayısı ile yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getirdik. Çiftçilere hibe tohum desteklerinin 2021 yılında artarak devam etmesini talep ettik. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ise Muşlu çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını en kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine aktaracağını belirtti. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar, son olarak Muş çiftçisine 2021 yılının bol kazançlı ve bereketli bir yıl olması dileğini iletti. Genel Başkanımıza biz çiftçilere göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.