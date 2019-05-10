Başkan Kılıç, çiftçilerle iftar açtı

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçeye bağlı Yaramış köyündeki çiftçilerle iftar açtı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçe ve köylerde gerçekleştirilen iftar programlarına katılarak, vatandaşlarla bir araya gelen Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçeye bağlı Yaramış köyünde ikamet eden çiftçi Vehbi Katmakaya'nın evinde iftara misafir oldu. İftar öncesi ilk olarak köy halkı ile sohbet eden Başkan Kılıç, çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi. Başkan Kılıç, “Fırsat buldukça Malazgirt Ziraat Odası tarım danışmanlarımız ve mühendislerimiz ile köylerimizi dolaşıyoruz. Köylerimize yaptığımız ziyaretlerimize Ramazan ayı dolayısı ile ara vermek istemedik. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olan Ramazan ayında köylerimize ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimizi Yaramış köyüne yaptık. Bu şirin köyümüzde hem çiftçilerimizin sorun ve sıkıntılarını dinledik, hem de çiftçi kardeşimiz Vehbi Katmakaya'nın iftar sonrasına misafir olduk. Amacımız bir sofranın etrafında buluşarak birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerini sunmaktır” dedi.

İftar yemeği sonrasında da vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Kılıç, iftar davetinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çiftçi Vehbi Katmakaya ise, Başkan Kılıç ve ekibini köylerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.