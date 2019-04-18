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Başkan Koç, gazetecilerle buluştu

Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç, olağan genel kurul öncesi zorlu ve meşakkatli bir seçim kampanyası yürüttüklerini ifade etti. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kızılayın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinde desteği olanlara teşekkür eden Koç, “Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor” sloganıyla 101. Genel Kurulunu gerçekleştirdiklerini kaydetti. Koç, “Gerçekleşen genel kurulda Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık tekrardan güven tazeleyerek başkan seçildi. Genel kurulumuz, Kızılayımıza ve ilimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.


Koç, yaklaşık 35 yıldır gazetecilik yapan Mehmet Aydın'a gazeteciler adına Kızılayın kahve fincanı setini takdim etti.

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