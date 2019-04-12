Başkan Ömeroğlu mazbatasını alarak göreve başladı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Abdurrahman Ömeroğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

Malazgirt İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göre başlayan Saadet Partili Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, beldeyi daha da ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ve Saadet Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Nihat Taşer da Konakkuran Belde Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Abdurrahman Ömeroğlu ve belediye encümenlerini ziyaret ederek tebrik etti.