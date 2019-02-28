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Başkan Öztürk'ten “28 Şubat” mesajı

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, 28 Şubat darbesinin yıldönümüyle ilgili bir mesaj yayımladı.


Mesajında, 28 Şubat darbesinin ülke ve millet üzerinde bıraktığı olumsuz etkiye değinen Öztürk, “28 Şubat post modern darbesi, 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve ülke ile millet olarak bizleri derinden yaralayan bir sürecin adıdır. 28 Şubat; aynı zamanda milletin kendisinin tehdit edildiği, temel hak ve hürriyetlerinin gasp edildiği bir sürecin adıdır. Bununla birlikte şunu gördük ki, her ne kadar '28 Şubat bin yıl sürecek' denilse bile, Hakk'ın ve halkın kabul etmeyeceği bir sistem, bir düzen ve bir uygulamanın devam etmesinin mümkün olmayacağı düşüncesini bir kez daha hâkim kıldı. Öyle ki aziz milletimiz, bu alçak iddianın gerçekleşmeyeceğini her zaman yaptığı tercihlerle gösterdi. Yeni Türkiye, bugün hamdolsun ki fikir söylemenin imkânsız görüldüğü o dönemleri geride bıraktı. Yeni Türkiye yolunda ülkemiz; vesayetin, paralel yapıların olmadığı, özgür bir iradenin hakimiyetinde bir Türkiye olacak. 28 Şubat talihsiz bir sayfadır, Cenab-ı hak devletimizi, milletimizi korusun, önümüzü kesecek böyle hadiseler inşallah bir daha tekerrür etmez" dedi.

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