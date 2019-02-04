Başkan Taşdemir güven tazeledi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, yapılan seçimle güven tazeledi.

Bulanık Ziraat Odası konferans salonunda yapılan seçiminde, divan başkanlığını Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç yaptı. Açılış konuşması yapan Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, 5. olağan genel kurul toplantısı yaptıklarını belirterek, “Bugüne kadar bana verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman çiftçilerimizin yanlarında oluyorum ve olmaya da devam edeceğim. Bulanık Ziraat Odası olarak çiftçilerimize sorun değil, sorunları çözme odası olacağız” dedi.

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir'in açılış konuşmasının ardından gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak oylamaya sunuldu. Daha sonra tek aday olarak seçime giren Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, yeniden seçildi.