Başkan Temel'den çocuklara yeni yıl hediyesi

Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin tüm yorgunluklarını aldığını ifade eden Başkan Temel, "Köylerimizdeki yeni bir yıla yeni unutmalarla giren çocuklarımıza yeni yıl hediyesi dağıtmak istedik. Hediyeleri dağıtırken onların yüzündeki mutluluk her şeye değiyor. Kampanya kapsamında toplanan ayakkabıları ve kıyafetleri, çocuklarımıza ulaştırdık. UMADER olarak soğuk kış şartlarında üşüyen çocuklarımız için yardım kampanyamızı başlattık. Özellikle hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda gördüğümüz destekle bugün yaptığımız yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşarak onların tebessüm etmesine vesile olduk ve kampanyamız kapsamında yeni yılda da daha çok çocuğa ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Bu kampanyada emeği geçen başta UMADER Genel Başkanımız Zeynep Gürkan başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.