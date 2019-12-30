Başkan Türkan'dan Kaymakam Yalçın'a ziyaret

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Kemal Türkan ve Başkan Yardımcısı İrfan Çakır, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler.

Muş ASKF Başkanı Kemal Türkan, beraberindekilerle Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ı makamında ziyaret ederek, ilçede sportif faaliyetlerin yeniden canlanması için görüş alışverişinde bulundular. İlçelerdeki amatör sporu yeniden canlandırmak istediklerini ve çeşitli raporlar hazırlayarak sportif eksiklikleri tespit etmek istediklerini belirten Kemal Türkan, spor için yerel yöneticilerle el ele verip neleri en iyi şekilde gençlere kazandırabilmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. İlçelerde zamanla turnuva ve sportif etkinliklerin zayıflamasına üzüldüklerini ve bu yüzden ziyaretlere başladıklarını aktaran Başkan Türkan, "Değerli Kaymakamımız sizleri makamınızda ziyaret edip ilçede yapılan amatör sporlar konusunda bilgi alışverişi yapmak istedik. Siz değerli mülkü idare amirlerimiz ile el ele verip gençlerimizin iyi noktalara gelmesi ve spora teşvik amacıyla neler yapabiliriz, bunları konuşalım istedik. Bizlere ve Malazgirt'teki gençlere sportif faaliyetlerde göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ise, il spor camiasının kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Malazgirt Kaymakamlığı olarak ilçedeki amatör sporlara gerekli destekleri vereceklerini belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı Muş ASKF Başkanı Kemal Türkan'a ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Kemal Türkan ve Başkan Yardımcısı İrfan Çakır, Kaymakam Emre Yalçın'a Muş Spor atkısı hediye ettiler.

Başkan Türkan ve beraberindeki heyet, son olarak İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi'yi makamında ziyaret ederek Muş Spor atkısı hediye etti.