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Başkan Yardımcısı Öztürk'ten İstiklal Marşı'nın kabulü mesajı

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İstiklal Marşı’nın kabulü nedeniyle mesaj yayımladı.

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle mesaj yayımladı.


AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de TBMM tarafından ‘Milli Marş' olarak kabul edildiğini belirterek, "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, Türk milletini ortak düşünce ve değerlerde buluşturan İstiklal Marşımız, bu yönüyle eşsiz bir eserdir. Bugün de hala milletimizi bir arada tutan en önemli simgelerden biri olan İstiklal Marşımız, aynı zamanda bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu gösteren en güzel kanıttır. Mehmet Akif' Ersoy'un, 'Türk milletinin eseri' olduğunu söylediği İstiklal Marşı, TBMM tarafından kabul ediliş yıldönümünü kutlar, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anarım” dedi.

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