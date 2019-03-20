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Başkan Yardımcısı Öztürk'ten Nevruz Bayramı mesajı

Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Nevruz Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mehmet Öztürk, yayımladığı mesajda, “Nevruz; doğanın canlandığı, havaların ısındığı, cemrelerin düştüğü, yeni bir günün ve doğuşun adıdır. Nevruz, evrensel bir değerdir. Böyle bir değeri, dar kalıpların içine sokup hapsetmeye kimsenin hakkı yoktur. Nevruz, her kültürle bağdaşabilen bir özelliğe sahiptir. Nevruz; öfke ve şiddetin değil, sevgi, hoşgörü ve bereketin sembolü olmalıdır, beş bin yıllık bu geleneğimize sahip çıkmalıyız. Aynı zamanda çok sayıda Türk Cumhuriyetinde olduğu gibi Nevruz Bayramı resmi tatil yapılmalıdır. Bu bayramı ayrı ayrı değil, hep birlikte kardeşlik duygularıyla kutlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; bahara merhaba diyen herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum, Nevruzumuz kutlu, baharımız renkli ve huzur dolu olsun” dedi.

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