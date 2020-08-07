Beldedeki evler dezenfekte edildi

Muş'un Malazgirt ilçesi Konakkuran beldesindeki evler korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin' kampanyası çerçevesinde Konakkuran beldesindeki tüm evler korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi. Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, “Sağlık Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlattığı kampanya çerçevesinde beldemizde bulunan tüm evlerimizde dezenfekte çalışması başlattık. Belde halkımızın sağlığı bizim için birinci öncelik. Bu nedenle de halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz. Çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek. İlçe kaymakamlığımız ile işbirliği içerisinde korona virüsle mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.