Belediye Başkanı Altın'dan esnaf ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçedeki tüm esnafı ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Altın, ramazan bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği esnaflarla yaptığı sohbette, halkın belediye hizmetlerinden beklentilerine, hızlı bir şekilde cevap vermek adına sık sık vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti. İlçedeki esnafları her fırsatta ziyaret edeceklerini ifade eden başkan Altın, ”Ramazan bayramı vesilesi ile ilçemizdeki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde esnaflarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözümler üretmek ve vatandaşlarımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek için bizim içinde güzel bir fırsat oldu. Yapacağımız tüm çalışmalarımızı halkımızla istişare ederek hayata geçirmeyi istiyoruz. Tüm esnaflarımızın geçmiş Bayramlarını tebrik eder, işlerinde bol kazançlar diliyorum" dedi.

Malazgirtli esnaflar ise, “Başkan Cengiz Altın'ın bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizde başkanımızın bayramını tebrik ediyoruz. Belediyecilik anlamında yapacağı tüm hizmetlerinden dolayı başarılar diliyoruz” dediler.