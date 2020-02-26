İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Personeline ‘Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı Kanseri' Semineri

Muş’un Malazgirt İlçe Sağlık Merkezi personelleri tarafından Malazgirt Belediyesi personellerine "Madde Bağımlılığı ve Kanser ” konulu seminer verildi.

Muş'un Malazgirt İlçe Sağlık Merkezi personelleri tarafından Malazgirt Belediyesi personellerine "Madde Bağımlılığı ve Kanser ” konulu seminer verildi.


Malazgirt İlçe Sağlık Merkezi personellerinden Psikolog Engin Laçin ve Ebe Nuray Kuyucu tarafından Belediye Meclis Toplantı salonunda belediye personeline yönelik "Madde Bağımlılığı ve Kanser” konulu seminer verildi.


Eğitimde, madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları anlatıldı. Bağımlılık döngüsü, bağımlılıkta çoklu sorun, bağımlılık tedavisi ve ailelere düşen görevlerin dile getirildiği eğitimde, bağımlılıkla mücadelenin tek başına olamayacağına, toplumun tamamının bu konuda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekildi. Psikolog Engin Laçin, insanları zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebeplerin; merak, özenti ve taklit duygularıyla ilgili sebepler ve mutsuzluk olarak sıralarken, başlıca zararlı alışkanlıkların ise alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar olduğunu söyledi.


Ebe Nuray Kuyucu ise kadınlara rahim kanseri ile ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.