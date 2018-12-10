Beşiktaş Şehit Yılmaz, kabri başında anıldı

İstanbul Beşiktaş'ta PKK terör örgütü saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Murat Yılmaz, vefatının yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Muş Merkez Polis Şehitliğine düzenlenen ziyarete Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, polis, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Burada şehit Murat Yılmaz için Mevlid-i Şerif okutulup, dualar edildi. Yapılan duaların ardından polisler tarafından gül kolonyası ve lokum ikramı yapıldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Beşiktaş Stadyumu önünde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Murat Yılmaz'ın şehadetinin yıldönümü münasebetiyle ailenin acısını paylaşmak amacıyla mezarı başında mevlit okuduklarını söyledi. Asya, "Bu vesile ile bütün şehitlerimizin ailelerine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Doğu Anadolu Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş ise, "10 Aralık 2016 tarihinde hain terör örgütü PKK tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Murat Yılmaz'ın kabri başında mevlit okuttuk. Ailenin acısını paylaştık. Tüm şehitlerimize dua ettik. Bu acıya ortak olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal'ın da Kur'an-ı Kerim okuduğu anma programı, yapılan duaların ardından şehitlik etrafının temizlenmesiyle sona erdi.