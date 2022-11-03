Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden "Zerdeşt" kod adlı teröristin duruşması ertelendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 7 yıl önce İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK üyesi Savaş Çelik'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Erzurum Dumlu 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatlar ve sanıklardan Eski Güvenlik Korucu Başkanı Mehmet Yıldırım ile Ömer Tutar da duruşmada hazırda bulundu.

Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili kendisine atılan suçlamaların asılsız olduğunu savunan Çelik, “Savunma için ek zaman istiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Sanıklardan Mehmet Yıldırım ile Ömer Tutar da beraatlarını talep etti.

Sanık Çelik'in avukatları da, mahkeme heyetinden müvekkillerinin serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise Çelik'in tutukluğunun devamına karar verirken dosyadaki diğer sanıklara yurtdışı yasağı koydu.

Ara kararın verildiği duruşma, 19 Ocak 2023 gününe ertelendi.

Mahkeme heyeti, 21 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada dosyada bulunan tutanaklar, beyanlar ve diğer tüm deliller nazara alındığında Çelik'in, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kasten adam öldürme (teşebbüs)", "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ülkenin bütünlüğünü bozma (teşebbüs)" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, sanığın üzerine yüklenen suçlarda öngörülen ceza miktarına nazaran sanığın, kaçma ve saklanma ihtimali, sanık hakkında uygulanacak her türlü adli kontrol kararının bu aşamada umulan gayeye hizmet etmeyeceği, sanığın üzerine yüklenen suçun kanunda belirtilen ceza miktarının alt ve üst sınırları, tutuklama tedbirinin ölçülük ilkesine aykırı olmayacağı hususları göz önüne alınarak tutuklanmasına karar vermişti.