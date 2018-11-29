Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden hainin üzerinden çıkanlar silahlar

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015 yılında silahlı saldırı sonucu Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden 'Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya ve sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş isimli teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler ile jandarma unsurları tarafından 27 Kasım 2018 tarihinde Muş'un Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde operasyonel faaliyet yapıldığı belirtildi. Terörden arananlar listesinde ‘Gri Kategori'de 300 bin TL ödülle aranan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu ‘Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu ‘Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya isimli örgüt mensuplarının Polis Özel Harekât ve TEM unsurlarınca tespit edilen eve yapılan operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Teröristlerin üzerinden; 1 adet M-16 marka uzun namlulu silah, 6 adet M-16 marka silaha ait şarjör ve 300 adet 5.56x45 mm fişek, 1 adet AK 47 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet AK 47 Kaleşnikof marka silaha ait şarjör ve 120 adet 7.62x39 mm fişek, 4 adet el bombası, 1 adet Yavuz marka tabanca, 1 adet Yavuz marka tabancaya ait şarjör ve 15 adet 9x19 mm fişek, 1 adet Barette marka tabanca, 1 adet Baretta marka tabancaya ait şarjör ve 50 adet 9x19 mm fişek, 2 bin euro ve 300 TL para, bomba yapımında kullanılan 2 adet birbirine bağlı ve sarılı şekilde ucunda kablo olan büyük ve küçük pil düzeneği ve bir miktar kablo, 1 adet büyük telsiz ve aparatı, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kumanda, 2 adet sırt çantası, birçok örgütsel doküman ele geçirildi.