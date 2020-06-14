Bingöl'deki deprem Varto'da da hissedildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Muş'un Varto ilçesinde de büyük korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.24 sıralarında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem, büyük korkuya neden oldu. Muş'un Varto ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremden dolayı vatandaşlar kısa sürede kendilerini dışarı attı. Şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı Varto ilçesinde, tespit çalışması başlatıldı.