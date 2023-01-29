Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Muş'ta Pazartesi etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bir açıklama yayınlayan Muş Valiliği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.01.2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.