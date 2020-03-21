Bulanık Belediyesi bahar ayının gelmeyle birlikte yol yapım çalışması başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi bahar ayının gelmeyle birlikte yol yapım ve onarım çalışması başladı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin talimatıyla ilçede bahar ayının başlamasıyla birlikte yol yapım ve genişletme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Bulanık Belediyesi ekipleri ilk olarak Zafer Mahallesi 621. Sokak, Hastane Caddesi ve ilçe genelinde bozuk olan yollarda çalışma başlattı. Çalışmaları inceleyen Bulanık Belediyesi Makina İkmal Şefi Zafer Yıkılmaz, “İlçemizde geçen yıldan beri yapılmakta olan alt yapı çalışmaları nedeniyle yollarımız bozulmuştu. Bizde Belediye Başkan Vekilimiz talimatıyla bahar ayının gelmesiyle birlikte yol çalışmalarına başladık. İnşallah belediye olarak ilçeyi bir şantiyeye dönüştürerek bozuk olan yolların onarımı için çalışmalara başlayacağız. Bunun halkımıza en iyi hizmeti sunacağız" dedi.

Yol bakım ve genişletme çalışmaları hakkında bilgi alan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, “Zafer Mahallesi 621. Sokak, Hastane Caddesi ve ilçe genelinde yolu çalışmalarına başladık. Yoğun geçen bir kışın ardından baharın gelmesiyle yol çalışmalarına başladık. Bulanık'ta geçen yıllarda yapılan altyapı çalışmalarından sonra yollarda meydana gelen bozulmalar nedeniyle vatandaşlarımız sıkıntı çekiyor. Amacımız vatandaşların mağdur edilmemesidir. Malumunuzdur ki biliyorsunuz dünya genelinde ve ülkemizde de çıkan bu hastalık nedeniyle ilçede hem dezenfekte çalışmaları, hem de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sağlık tedbirlerimizi alarak bu hastalıkların üstesinden geleceğiz. Halkımızın da bu konuda sağlık tedbirlerine ve devlet büyüklerimizin verdiği kararlara halkça uyalım. Ayrıca sağlık ekiplerimize de yürekten alkışlıyorum" dedi.