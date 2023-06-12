Bulanık Belediyesi, vatandaşlara müzik şöleni yaşattı

Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından düzenlenen müzik şöleni büyük beğeni topladı.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve müzik öğretmenlerinden oluşan koro, Bulanık Gençlik Merkezinde düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu. Müzik ziyafetiyle doyasıya eğlenen Bulanık halkı, unutamayacağı bir gece yaşadı. Bulanık Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık halkının sosyal ve kültürel etkinliklere sevdası olan bir halk olduğunu belirterek, "Muhteşem bir konserdi. Ben çok keyif aldım. Umarım buradakilerde keyif aldı. Bu akşam hem Türk Sanat Müziği, hem de Türk Halk Müziği vardı. Böyle bir güzel geceyi bize yaşatan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bulanık bu tarz etkinliklerle anılması bizler için bir onurdur. Mutlu olduk. Bundan sonrada bu etkinliklerimiz devam edecektir. İlçemize değer katacak bu tip etkinlikler yapacağız” dedi.

Konserin ardından Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak konser veren öğretmenlere plaket takdim etti.

Konsere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, Cumhuriyet Savcısı Halil Demir, Asliye Hukuk Hakimi Ahmet Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Garnizon Komutanı Tekin Kıpçak ve vatandaşlar katıldı.