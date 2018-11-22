Bulanık Belediyesinde tiyatro gösterisi

i Kaymakam' adlı tiyatro oyunları sahnelendi.

Bulanık Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde ve uyuşturucu gibi madde bağımlılıklarının önüne geçmek adına ilçeye davet edilen İstanbul Tiyatro Grubu Balans tarafından ‘Pembe Aslında Siyahtır' ve ‘Hikaye-i Kaymakam' adlı tiyatro oyunları belediye konferans salonunda sahnelendi. Oyunun ilk bölümünde ünlü sanatçıların uyuşturucu hakkında görüşlerini dile getirdiği bir video izletildi. Şehir şehir gezerek uyuşturucunun kötülüklerini anlatan tiyatro ekibi yaptıkları gösteri ile öğrencilerden büyük ilgi gördü. Tiyatroda, zengin-fakir ayrımı yapmadan sorunlu ailelerin çocukları üzerindeki psikolojik durumu, uyuşturucunun anlatıldı. ‘Hikaye-i Kaymakam' adlı oyun ise bir kaymakamın başından geçen olayları trajikomik dille ele alarak hem güldürdü hem de düşündürdü. Tiyatro gösterimlerini ülkenin dört bir tarafında sahnelediklerini ifade eden oyuncular daha Güneydoğu ve Doğu Anadoluda bulunduklarını belirtip bundan oldukça keyif aldıklarını ifade ettiler. Gösteriye olan ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getiren tiyatro ekibi oyuncuları, bu tiyatro oyunlarının Bulanık'ta sahnelenmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.