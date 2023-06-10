Bulanık Belediyesi'nden bahar temizliği

MUŞ (İHA) –Muş'un Bulanık Belediyesi, cadde ve sokakların yanı sıra mahallelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Bulanık Belediyesi Temizlik Hizmetleri Birimi, bu çalışmalar çerçevesinde mahallelerin tamamı ile cadde ve sokakları çöplerden arındırıyor. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ın talimatıyla mahallelerdeki bağlantı yolları ve sokakları yıkayan belediye ekipleri, ayrıca yol kenarlarında oluşan yabani otlar ile kuru dal parçalarını da temizledi.

Temizlik çalışmalarının tüm mahallelerde düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ocak, “Ekiplerimiz günlük rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirirken, yapılan planlama çerçevesinde sorumluluk alanımız içerisinde olan tüm mahallelerimizde detaylı temizlikler yapılıyor. Bu çalışmalarımızı şehrimizin diğer noktalarında da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talepler çerçevesinde kanalizasyon çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanı sıra doğalgaz hattının geçtiği güzergahlar üzerinde de kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmalarımız da sürüyor” dedi.