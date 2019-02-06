Bulanık Belediyesinden parke taşı ihalesi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklarda yapılacak olan parke yol taşı onarım işi için ihale açtı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl başkanlığında belediye toplantı salonunda yapılan ihaleye, basın mensupları ile firma temsilcileri katıldı. 16 firmanın katıldığı ve yaklaşık maliyetinin 688 bin TL olan ihaleyi Yılka Yol Yapı LTd. ŞTİ., en düşük teklif olan 256 bin TL teklif vererek aldı. İhale sonrası açıklama yapan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl, işi alacak firmanın standartlara ve tekniğe uygun olarak hizmet gerçekleştirmesini arzuladıklarını belirtti. Bingöl, "Bugüne kadar hiçbir şaibeye meydan vermeyerek şeffaf ihaleler yaptık. Bu durum yaptığımız işleri ne kadar doğru ve kanuni yaptığımızı gösteriyor. Bundan sonraki tüm ihaleler de bu şekilde yapılıp sonuçlandırılacaktır. İlçedeki muhtelif cadde ve sokaklar güzelleştirmek için bu gibi çalışmalarımız sürecek" dedi.