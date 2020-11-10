Bulanık Belediyesinden stabilize yol çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından başlatılan stabilize yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen stabilize yol çalışmaları, bütün mahallelerde sürüyor. Vatandaşın ulaşım sıkıntısı yaşadığı caddelerde, sokaklarda ve ara yollarda genişletme çalışması yapıldıktan sonra stabilize malzemesi dökülerek yollar çamurdan arındırıldı.

Çalışmaları denetleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belediye imkanlarını vatandaşların hizmetine dönüştürme gayretinde olduklarını söyledi. İlidi, ''İlçede bu yıl 280 bin metrekarelik yolu parke taşı ile döşedik. Kış aylarında vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için stabilize yol çalışmalarına başladık. İlçe merkezini kapsayan bütün mahallelerde ve kullanıma elverişli olmayan yollarda stabilize yol çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Yürüttüğümüz stabilize çalışmalarıyla yolları çamurdan arındırıyoruz. İnşallah gelecek yılda Bulanık'ın hiçbir mahallesinde yol sıkıntısı olmayacak. Vatandaşlarımız biraz sabırlı olsunlar. Çünkü yıllardan beri yapılmayan kanalizasyon ve su ilçenin en büyük sorunuydu. Haliyle bu hizmetler yapılırken illaki sıkıntılar yaşanacaktı. Bunun için vatandaşımız sabırlı olsunlar. Halka hizmet etmek en büyük vazifemizdir” dedi.