Bulanık Belediyesinden yol yapım çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında kilitli parke döşemeye başladı.

Bulanık Belediyesi; "Biz Sizin İçin Çalışırız, Siz Sağlığınız İçin Evde Kalın" ve "Bulanık Halkı Siz Evde Malın Biz Size Hizmet Edelim" sloganlarıyla yol çalışmalarına start verdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçede korona virüs mücadelesinin yanında iş sezonunun da aksatılmaması için gerekli tedbirleri alarak çalışmalara başlandığını söyledi. İlidi, “Ülke olarak zor bir süreçteyiz. Korona virüs ile mücadelemize etkin bir şekilde devam ederken, diğer bir yandan da çalışma sezonunu ertelemeden önlem aldığımız tedbirler çerçevesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımıza ağırlık verdik. İlçe vatandaşlarımızdan ricamız, salgın ile mücadelede gerekli hassasiyeti göstermeleridir. Teknik personellerimizle birlikte görevimizin ve işimizin başındayız” dedi.